محمد الشرقي: محطة مهمة لاستعراض مسيرة الإنجازات والطموحات الرائدة

أبوظبي (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنّ الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات محطةٌ مهمةٌ لاستعراض مسيرة الإنجازات والطموحات الرائدة لدولة الإمارات على المستويات كافة، وحدثٌ استراتيجي لتحديد الأولويات وصياغة القرارات وعرض مستجدات الخطط في المراحل المقبلة في جميع القطاعات الحيوية.

جاء ذلك خلال حضور سموّه، الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات بدورتها للعام 2023 في العاصمة أبوظبي، التي افتتح أعمالها أمس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيوخ أولياء العهود ونواب الحكام، وعدد من الشيوخ، والوزراء والمسؤولين.

ونوّه سموّ ولي عهد الفجيرة، بأهميّة المحاور والمواضيع التي تناقشها جلسات الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هذا العام، بمشاركة مؤسسات الحكومة الاتحادية والجهات المحلية وصناع القرار والمسؤولين، عبر توحيد الجهود والتنسيق الفعّال ومشاركة الرؤى، وطرح أهم القضايا التي تواكب مستهدفات الخطط الوطنية في عدد من القطاعات ذات الأولوية.

وأشار سموّه إلى أهمية الحدث السنوي الذي يقدم نموذجاً فريداً للعمل التكاملي والجهود الوطنية بين الأطراف كافة لإطلاق المشاريع الرائدة ومناقشة الأفكار والطموحات التي تستشرف المستقبل وتواكب التحديات والتطلعات التي تدعم ركائز العمل الوطني في جميع القطاعات الحيوية، وتسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة للدولة.