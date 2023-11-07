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«مراكز شرطة دبي» تناقش خطة 2024– 2033

خليل المنصوري والحضور خلال الورشة (من المصدر)
8 نوفمبر 2023 01:04

دبي (الاتحاد)

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شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بالقيادة العامة لشرطة دبي، بحضور مديري مراكز الشرطة على مستوى إمارة دبي، ورشة العمل الخاصة بمراكز الشرطة، والهادفة إلى الخروج بأفكار وابتكارات واقتراحات ورؤى مُستقبلية لدعم مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024 –2033.
وأكد اللواء المنصوري، أن الورشة الخاصة بمراكز الشرطة مهمة للغاية في مناقشة اقتراحات ورؤى لتطوير آليات عمل المراكز، بما يساهم في تعزيز الأمن والأمان ويُسعد أفراد المجتمع، ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمجتمع بسهولة ويُسر وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يواكب التطورات السريعة والمتلاحقة في المجال التكنولوجي والتقني والرقمنة، وغيرها من المجالات.
وأشار إلى أن الورشة تناقش بحضور مديري المراكز، رؤى عمل المراكز الشرطية ضمن مشروع تحديث الخطة الاستراتيجية لشرطة دبي 2024– 2033، مشيراً إلى أن الورشة التي تحمل اسم «مجموعات التركيز الاستراتيجي» تهدف إلى مناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل الشرطي، وتبحث الحلول المُبتكرة المناسبة لها، وتسعى إلى استشراف التوجهات المُستقبلية للمساهمة في تحقيق رؤية القيادة العامة لشرطة دبي في التميز والريادة على المستويين المحلي والعالمي.
وخلال الورشة، استمع مديرو مراكز الشرطة إلى شرح حول الهدف من ورشة العمل والأدوات المُستخدمة لتوليد الأفكار المستقبلية من أجل دعم الخطة الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة دبي 2024– 2033، حيث بحث المشاركون آفاق المستقبل والرؤى، وصولاً إلى وضع مجموعة من التوصيات الداعمة للخطة الاستراتيجية.

دبي
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