حماية الأبناء من الجرائم الإلكترونية مسؤولية مجتمعية

أبوظبي (الاتحاد)

ناقشت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، أهمية وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز القوانين والتشريعات التي وضعتها دولة الإمارات العربية المتحدة في حماية الطفل من مخاطر الجرائم الإلكترونية، بالتعاون مع مجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، وذلك من خلال محاضرة توعوية بعنوان (احمِ أبناءك إلكترونياً.. توعية ومسؤولية مجتمعية) عقدت في مجلس الهير بالعين.

وبدأ المجلس بمداخلة توضيحية للمقدم حمد حياب الكتبي، رئيس قسم مكافحة جرائم الاعتداء على الأطفال بمديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي، استعرض من خلالها أهداف القسم كوحدة تخصصية تضم أفرعاً تسهم في مكافحة العنف ضد الطفل وحمايته من أشكال الاعتداءات الجسدية والنفسية والاجتماعية كافة.

وأكد أن مع تزايد استخدام الأطفال الإنترنت، وغياب آليات الحماية الفاعلة لمراقبة ما يحدث على هذه الشبكة المعلوماتية يقع الأبناء ضحية لعمليات الابتزاز والتهديد والاستغلال للممارسات غير الإنسانية، والتي تتطلب وقفة حاسمة لمواجهتها، والتصدي لها.

وأشار إلى أهم المخاطر التي تهدد الطفل في عالم الإنترنت، ومنها الاستدراج من قبل أشخاص مجهولي الهوية، والتنمر الإلكتروني، وما يتبعه من إساءة عبر الرسائل النصية من الهواتف الجوالة، أو رسائل البريد الإلكتروني والشائعات ومقاطع الفيديو المرسلة التي يتم نشرها على شبكات التواصل الاجتماعي.

وحذر من فقدان التحكم بالبيانات الشخصية أثناء استخدام الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي والمخاطر التقنية المتعلقة بالحاسوب كالفيروسات، والقرصنة، وسرقة المعلومات وإدمان الجلوس على مواقع مجهولة لفترات طويلة.

الإبلاغ

حثت شرطة أبوظبي على الإسراع في الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية الواقعة على الطفل من خلال التواصل مع خدمة أمان على الرقم المجاني (8002626) أو عبر البريد الإلكتروني (aman@adpolice.gov.ae) أو من خلال التطبيق الذكي.