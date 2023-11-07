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الكونغرس العالمي للإعلام يعزز التعاون

طارق سعيد علاي
8 نوفمبر 2023 01:04

الشارقة (وام)

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أكد طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، أن الكونغرس العالمي للإعلام، منصة فريدة تجمع خبراء الإعلام والعقول المبدعة وقادة هذا المجال، حيث يسلط الحدث الضوء على الدور المركزي لدولة الإمارات في إعادة صياغة المشهد الإعلامي. 
وأضاف أن الحدث يُعد منصة للتميز والابتكار وتبادل المعرفة في مجال الإعلام، من خلال جمعه أبرز الجهات والمؤسسات والشخصيات المؤثرة في مجال محوري ومتجدد، وقال: «نعمل معاً من خلال هذه المنصة على تعزيز بيئة تتولد فيها الأفكار الرائدة والهادفة إلى الارتقاء بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن استمراره في الازدهار». وتابع: «في عصرنا الرقمي، أصبحت المعلومات على بعد نقرة واحدة من وسائل التواصل الاجتماعي، والتي يجب استثمارها لخير الشعوب والأمم؛ لذلك لا يمكننا تجاهل قوة وسائل الإعلام في تشكيل هويتنا الوطنية، لأننا نمر بمرحلة حاسمة في قطاع الإعلام، إذ أصبحت العلاقة الإعلامية والتواصلية أكثر عمقاً من أي وقت مضى، لأنها بمثابة المرآة التي نرى من خلالها قيم دولتنا وثقافتنا وتطلعاتنا». 
وقال علاي «باتت رسائلنا الإعلامية حلقة وصل تروي للعالم عن واقعنا وناقلاً لتجاربنا الفريدة ومعبراً عن رؤيتنا البناءة للمستقبل، ومن هذا المنطلق تأتي مشاركة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة في الكونغرس العالمي للإعلام، باعتباره حدثاً لا يقتصر على الابتكار فحسب، بل يعمل أيضاً على تعزيز التعاون والحوار بين مختلف الأقطاب الإعلامية، وهذا التعاون هو حجر الأساس لنمو وازدهار منظومة الإعلام في الدولة».

الكونغرس العالمي للإعلام
الشارقة
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