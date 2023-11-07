«أمانة تنفيذي الشارقة» تطلق مشروعاً لتصميم وتطوير الخدمات

الشارقة (وام)

نظمت الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ورشة تدريبية تفاعلية استمرت يومين في مجمع القرآن الكريم بالشارقة للتعريف بمشروع تصميم وتطوير الخدمات ذات الأولوية، والذي يركز على رفع جاهزية الجهات الحكومية لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين.

ويهدف المشروع إلى إحداث نقلة نوعية في الخدمات الحكومية بما يتناسب مع تطلعات الجمهور، وذلك من خلال فهم احتياجات وتوقعات المتعاملين وإعادة تصميم إجراءات سير الخدمات الحكومية لزيادة كفاءة وفعالية تقديمها، وجعلها أكثر سهولة وسلاسة وتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والابتكار في تقديم الخدمات بهدف زيادة مستوى رضا وثقة المتعاملين وتعزيز جودة الحياة في المجتمع بشكل عام.

واستهدفت الورشة الأولى ممثلين عن دائرة التخطيط والمساحة ودائرة التسجيل العقاري وبلدية مدينة الشارقة ودائرة شؤون البلديات وهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة ومكتب الشارقة الرقمية والإدارة العامة للدفاع المدني، ويستقطب المشروع كافة الجهات والهيئات والدوائر في إمارة الشارقة من أجل تفعيل استراتيجية موحدة ومتقدمة ومتكاملة في الخدمات الحكومية للإمارة بما يحقق أداءً متميزاً في وقت قياسي وبتوظيف آخر التكنولوجيات الحديثة.

ويعد تصميم وتطوير الخدمات الحكومية جزءاً أساسياً من تحسين تجربة المتعاملين وتيسير حياتهم، ويتضمن هذا العمل مراحل متعددة تبدأ من تحليل احتياجات وتوقعات المتعاملين وتنتهي بتصميم وتقديم الخدمات بشكل فعال ومؤثر، حيث يُعَدّ تحليل احتياجات المتعاملين أمراً حاسماً وضرورياً لتحديد التحديات التي يواجهها المتعاملون في التفاعل مع الخدمات الحكومية.

ويتم تصميم الخدمات بناءً على هذه الاحتياجات مع مراعاة السهولة في الاستخدام والوصول الشامل، ويشمل ذلك تطوير واجهات مستخدم مبتكرة وتبسيط الإجراءات الإدارية لجعل الحصول على الخدمات أكثر فعالية وسهولة.