195 مرشحاً ومرشحة لانتخابات «استشاري الشارقة 2023»

الشارقة (وام)

كشفت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة عن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الاستشاري للدورة الثالثة لعام 2023 متضمنة 195 مرشحاً ومرشحة منهم 36 امرأة.

وبلغ عدد المرشحين في مدينة الشارقة: 94 مرشحاً منهم 75 ذكراً و19 أنثى، ومدينة الذيد 18 مرشحاً منهم 15 ذكراً و3 إناث، ومدينة خورفكان 24 مرشحاً منهم 17 ذكراً و7 إناث ومن بينهم اثنان من ذوي الإعاقة الحركية، أما مدينة كلباء فقد بلغ عدد المرشحين 15 مرشحاً جميعهم من الذكور، ومدينة دبا الحصن 15 مرشحاً منهم 11 ذكراً و4 إناث، ومنطقة الحمرية 3 مرشحين جميعهم من الذكور، وفي منطقة البطائح 6 مرشحين 5 منهم من الذكور وأنثى واحدة، ومنطقة مليحة 8 مرشحين جميعهم من الذكور، وأخيراً منطقة المدام 12 مرشحاً منهم 10 ذكور و2 إناث.

وأكد المستشار الدكتور منصور بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أن القائمة الأولية تشمل مترشحين تقدموا لعضوية المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للتنافس على 25 مقعداً، مشيراً إلى أن هذا الإعلان يأتي في سياق الجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري الذي اعتمدته اللجنة العليا ليكون يوم 7 نوفمبر موعداً للكشف عن قائمة المرشحين الأولية والتي تعد محطة مهمة في مسار الشارقة نحو تعزيز مشاركة المواطنين في عملية اتخاذ القرار.

وأوضح ابن نصار أن اللجنة العليا ستفتح باب الاعتراض على المرشحين لمدينة يومين، اليوم 8 وغداً 9 نوفمبر بمقرات لجان الدوائر الانتخابية في بلديات إمارة الشارقة على أن تقوم بالرد على الاعتراضات في 12 نوفمبر وتعلن قائمة المرشحين النهائية في 13 نوفمبر.

يذكر أن عدد المقاعد المخصصة للانتخاب في المجلس الاستشاري على النحو التالي: مدينة الشارقة 9 مقاعد، مدينة الذيد 3 مقاعد، مدينة خورفكان 3 مقاعد، مدينة كلباء 3 مقاعد، مدينة دبا الحصن 2 مقعد، منطقة المدام 2 مقعد، منطقة البطائح مقعد واحد، منطقة مليحة مقعد واحد، منطقة الحمرية مقعد واحد.