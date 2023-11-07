صقر غباش يؤكد أهمية تعزيز العمل الخليجي المشترك

الدوحة (الاتحاد)

شارك معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في الاجتماع السابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي بدأت أعماله، صباح أمس، في فندق ريتز كارلتون في العاصمة القطرية الدوحة.

وقال معالي صقر غباش، في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للاجتماع: «نلتقي اليوم بفضل من الله وتوفيقه، وقد تحقق لنا الكثير من امتداد ورسوخ في الروابط التي تجمع هويتَنا الخليجية المشتركة مع هوياتنا الوطنية، بجهود صادقة من قيادات دولنا، وتحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإخلاص ودعم من شعوبنا، وقد أثمر كل ذلك أطيب الثمار في مسيرة نهضتنا بين دول العالم كافة».

وأكد معاليه المكانة التي وصلت إليها دول الخليج العربية وتأثيرها الإيجابي في ظل ما يموج به العالم من أحداث، وما تنفرد به منطقتُنا العربية من متغيرات، لعلّ أبرزها في الوقت الحالي هو تلك الحرب التي تجري على أرض فلسطين، حيث تحرص دولنُا جميعاً على أنْ تبذل كل جهودها لتحقنَ دماء الأبرياء الذين وقعوا فريسة لهذه الحرب، ومن هنا ومن على منبر هذا اللقاء الخليجي تؤكد دولة الإمارات للعالم كله موقفها الثابت دوماً من مواصلة دعمها لقضية الشعب الفلسطيني ونصرته.

وأكد معاليه أن قيادة الإمارات، وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومنذ لحظة اندلاع الحرب تبذل كل تحركاتها السياسية، واتصالاتها الدبلوماسية في اتجاهاتها كافة، وبمختلف مستوياتها لوقف هذه الحرب، وكان آخرها دعوتها لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي بتاريخ 30 أكتوبر الذي شددت فيه على الضرورة القصوى لوقف إطلاق النار فوراً، وإيصال المساعدات الإنسانية لشعب غزة المحاصر، وضمان الحماية الكاملة للمدنيين، وهدفها الثابت والمستمر هو أن ينال أهل فلسطين كامل حقهم، وفق مبادئ الشرعية الدولية، في أن يعيشوا في سلام على أرض وطنهم المستقل وعاصمُته القدس الشرقية.

وقال معاليه «إننا إذْ نجتمع اليوم بصفتنا النيابية عن شعوبنا الخليجية لنؤكد دعمنا لجميع مشاريع العمل الخليجي الموحد التي تخدم أوطاننا ومواطنينا، وإنني على ثقة بأنكم تشاركونني الرأي في أن من أهم هذه المشاريع هو التعاون لمعالجة التغيرات المناخية، ومن هنا جاء احتضان دولة الإمارات لمؤتمر (COP28) الذي سينعقد بتاريخ 30 نوفمبر الجاري في مدينةِ إكسبو دبي بحضور ومشاركة أكثر من 150 رئيس دولة وحكومة. وستنعقد على هامش هذا المؤتمر قمةٌ برلمانيةٌ بتاريخ 6 ديسمبر لتؤكد دور البرلمانات في هذا الأمر».

ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي المشارك في الاجتماع كلاً من: سالم حمد بالركاض العامري، ومحمد حسن الظهوري، ومحمد أحمد اليماحي، ومحمد عيسى الكشف، وسلطان سالم الزعابي، ومنى خليفة حماد، وشيخة سعيد الكعبي، ومريم عبيد البدواوي، ومنى راشد طحنون، أعضاء المجلس، وكلاً من: الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، وعفراء البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي، الأمين العام المساعد لشؤون رئاسة المجلس.