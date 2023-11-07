جامعة دبي تنظم مؤتمراً حول أمن المعلومات

دبي (الاتحاد)

تنظم كلية الهندسة وتقنية المعلومات في جامعة دبي، مؤتمرها الدولي السادس حول معالجة الإشارات وأمن المعلومات اليوم وغداً، بمشاركة وفود علمية من 20 دولة.

يقام المؤتمر بمقر الجامعة في المدينة الأكاديمية برعاية جمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين العالمية، وتنظمه الكلية كمنصة فريدة وفرصة للأكاديميين والمتخصصين في الصناعة ورواد الأعمال لتقديم نتائج أبحاثهم ومناقشة استخدام الذكاء الاصطناعي وتطوير التقنيات الناشئة، بالإضافة إلى تطبيقات الجيل الجديد في معالجة الإشارات وضمان الأمن الإلكتروني للمعلومات.

وقال الدكتور عيسى البستكي، رئيس جامعة دبي، رئيس المؤتمر، الرئيس الفخري لجمعية المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين العالمية في الإمارات، إن المؤتمر يسهم في تمكين كفاءات وقدرات الطلبة والباحثين والمهنيين والمدربين والمتخصصين في شتى المجالات والاتجاهات والتكيف مع احتياجات السوق. وأكد أن الجامعة تعطي أولوية كبرى للنشاط البحثي من خلال دعم مشاريع البحوث المقدمة من الأساتذة، وتشجيع هذه المؤتمرات العلمية، بما يسهم في جعلها من أفضل الجامعات البحثية في المنطقة.