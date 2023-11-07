«الإمارات لرعاية الموهوبين» تبحث توسيع سبل التعاون

دبي(الاتحاد)

استضافت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الأمين العام السابق لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، حيث التقى عدداً من أعضاء الجمعية، وذلك في اجتماع ضم الجانبين، تم خلاله بحث سبل التعاون، وتبادل الخبرات والتجارب في مجال اكتشاف الموهوبين وتنمية طاقاتهم الإبداعية.

حضر الاجتماع، اللواء مهندس وليد المناعي، مدير عام الإدارة العامة للتطوير والابتكار المحلي والاتحادي بمكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، وميرزا الصايغ، ومنيرة صفر، أمين السر العام.