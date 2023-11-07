برنامج للزيارات المدرسية لتعزيز ارتباط النشء بالتراث

أبوظبي (الاتحاد)

بدأ برنامج الصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى للزيارات المدرسية، والذي يمتد لأربعة أشهر، خلال العام الدراسي الحالي، بالتعاون مع مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، تجسيداً لتوجيهات قيادتنا الرشيدة بترسيخ القيم والتقاليد الوطنية، وتعزيز ارتباط النشء ببلادهم وتراثها الوطني.

وكان الصندوق أطلق البوابة الإلكترونية لبرنامجه التعليمي على هامش معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية في سبتمبر الماضي. وأشاد عبد الله غرير القبيسي، المدير العام للصندوق الدولي للحفاظ على الحبارى، بالشراكة المتميزة مع كل من مدرسة محمد بن زايد للصقارة وفراسة الصحراء، ووزارة التربية والتعليم، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والمدارس والجامعات والمؤسسات التعليمية في الدولة، والتي أمكنت الصندوق من تطوير مساهمته في دعم أهداف التعليم في الدولة باتجاه تحقيق الهدف الاستراتيجي للصندوق المتمثل في تشكيل فكر قادة المستقبل في المحافظة على البيئة والحياة البرية.