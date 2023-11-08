"الأرصاد" يكشف عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم.
وأوضح الأرصاد، أن جبل جيس (رأس الخيمة) سجل 12.3 درجة مئوية الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح هذا اليوم 12.3 درجة مئوية في جبل جيس (رأس الخيمة) الساعة 03:15 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) November 8, 2023
The lowest temperature recorded over the country today morning is 12.3°C in Jais Mountain (Ras Al Khaimah) at 03:15 UAE Local time. pic.twitter.com/pF0uweMWWr