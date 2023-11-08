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شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من "لوحة الأرقام الإضافية"

شرطة أبوظبي تدعو السائقين للاستفادة من "لوحة الأرقام الإضافية"
8 نوفمبر 2023 12:55

دعت شرطة أبوظبي السائقين للاستفادة من مبادرة وضع لوحة أرقام إضافية على قاعدة حامل الدراجات الهوائية في الجزء الخلفي من المركبات الحاملة للدراجات الهوائية، وذلك بهدف تفادي حجب لوحة المركبة، مما يعد مخالفة مرورية، يترتب عليها فرض غرامة، وذلك ضمن جهودها في تعزيز السلامة على الطرق وتجنيب أصحاب المركبات الحاملة للدراجات الهوائية ارتكاب المخالفات المرورية.

وأكد العميد محمد البريك العامري مدير مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية حرص واهتمام شرطة أبوظبي بدعم المبادرات البيئية ومستخدمي الدراجات الهوائية عبر توعية السائقين وتجنيبهم المخالفات المرورية.

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وأشار إلى أن المادة رقم 27 "ب" من القرار الوزاري رقم 178 لسنة2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري توضح عقوبة مرتكبي الأعمال التي قد تؤدي إلى "عدم وضوح أرقام لوحات المركبة بغرامة مالية قدرها 400 درهم".. مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تكثيف الرقابة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية بمخالفة أي مركبة لا تلتزم بتوضيح أرقام لوحاتها وفقاً لقانون السير والمرور الاتحادي.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
المركبات
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