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القائم بأعمال سفارة فلسطين يثمّن جهود الدولة في دعم أهالي قطاع غزة

القائم بأعمال سفارة فلسطين يثمّن جهود الدولة في دعم أهالي قطاع غزة
8 نوفمبر 2023 13:17

أشاد سعادة علي يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى دولة الإمارات، بجهود الدولة في دعم الشعب الفلسطيني، مثمناً توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بإطلاق عملية «الفارس الشهم 3» للتخفيف من المعاناة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

جاء ذلك، خلال استقبال اللواء الركن صالح محمد صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة لسعادة يونس في مكتبه بمقر وزارة الدفاع في أبوظبي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء الجهود الإنسانية والإغاثية التي أطلقتها دولة الإمارات لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية، خاصة المرتبطة بالقطاع الصحي.

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وثمّن سعادته مبادرة دولة الإمارات بإقامة مستشفى ميداني متكامل في قطاع غزة لمعالجة ورعاية المتأثرين من الحرب الدائرة في القطاع، مشيراً إلى الأهمية الكبيرة التي تكتسبها هذه المبادرة نتيجة الأوضاع الصحية التي يواجهها القطاع الصحي في غزة، حيث سيسهم المستشفى الميداني الإماراتي في توفير الخدمات العلاجية اللازمة للجرحى والمصابين.

من جانبه، أكد اللواء الركن صالح العامري على مواقف دولة الإمارات الثابتة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، والمساهمة في التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يمر فيها قطاع غزة حالياً، مشيراً إلى أن عملية «الفارس الشهم 3» تنطلق من نهج دولة الإمارات الراسخ لدعم الأشقاء والأصدقاء.

المصدر: وام
فلسطين
الإمارات
غزة
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