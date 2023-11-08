الخميس 9 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

فعاليات حملة "تراحم من أجل غزة" تتواصل في أبوظبي وعجمان

حملة «تراحم من أجل غزة» تواصل جهودها لإغاثة الشعب الفلسطيني
8 نوفمبر 2023 16:26

تواصل حملة "تراحُم من أجل غزة" فعالياتها ضمن جهود دولة الإمارات المتواصلة لتقديم يد العون للشعب الفلسطيني الشقيق.

وتنظم الحملة في هذا الشأن فعاليات جديدة يوم غد “الخميس” في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان ويوم الأحد 12 نوفمبر في محطة ابوظبي للسفن السياحية التابعة لمجموعة موانىء أبوظبي في ميناء زايد تحت إشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وذلك من الساعة التاسعة صباحا إلى الثانية بعد الظهر.

وتواكب هذه الفعاليات الزخم الشعبي والإقبال الكبير من جميع فئات المجتمع في الدولة على المساهمة في جهود دولة الإمارات الإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، في تجسيد لقيم التعاون والتضامن الإنساني التي تشكل ركائز أساسية في دولة الإمارات.

تشرف على الحملة وزارة الخارجية بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الأغذية العالمي، وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خاصة الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء.

أخبار ذات صلة
الإمارات تجدد التحذير من أي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني
الإمارات: دعم جهود تحقيق تطلعات الشعب الليبي

وفي هذا الصدد تم إرسال 8 طائرات تحمل أكثر من 200 طن من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية والتي تم جمعها في حملة "تراحم من أجل غزة" وبدأت عمليات إدخال المساعدات لقطاع غزة وتوزيعها على المستفيدين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي.

تجدر الإشارة إلى أنه استكمالاً لجهود دولة الإمارات المتواصلة لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق فقد وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بإطلاق عملية الفارس الشهم 3 التي يأتي من ضمنها إقامة مستشفى ميداني متكامل داخل قطاع غزة لتقديم الدعم الطبي.. كما وجه سموه بعلاج ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة في مستشفيات دولة الإمارات، وتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.

وتستمر الهيئات والمؤسسات الإنسانية والخيرية المعتمدة في الدولة في استقبال التبرعات في مراكزها وعبر مواقعها الإلكترونية. ويمكن للراغبين بالتطوع أو تقديم المساعدات والتبرعات معرفة المزيد من المعلومات على صفحات التواصل الاجتماعي ومواقع الجمعيات الخيرية والإنسانية.

المصدر: وام
حملة تراحم من أجل غزة
الشعب الفلسطيني
الإمارات
آخر الأخبار
نساء وأطفال سودانيون لاجئون في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية لتنفيذ نتائج «اجتماع جدة»
اليوم 00:49
فلسطينيون يفرون من شمال غزة مع استمرار القصف والمعارك البرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرار آلاف المدنيين من شمال غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية
اليوم 00:49
الحوثيون يستخدمون الموانئ في تهريب الأسلحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة
اليوم 00:49
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة
اليوم 00:49
من استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق في موعده (من المصدر)
الأخبار العالمية
العراق.. لجنة خاصة بالأمن السيبراني لتأمين الانتخابات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©