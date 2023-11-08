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محمد بن راشد: نريد أن نرى الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية

حكومة الإمارات تقر المبادئ الاقتصادية للدولة خلال الـ 10 سنوات المقبلة
8 نوفمبر 2023 16:20

 اختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي أُقر خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة .

وقال سموه عبر حسابه الرسمي في منصة (إكس):"اختتمنا اليوم أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات والتي أقررنا خلالها التركيز بشكل كبير خلال الفترة القادمة على الأجندة الاقتصادية بهدف تعزيز الزخم التنموي للدولة وتعزيزه وترسيخه والوصول به لمستويات تنموية جديدة .. وأقرت حكومة الإمارات اليوم المبادئ الاقتصادية للدولة خلال العشر سنوات القادمة لتكون الإطار العام التي نركز فيه على تحقيق مستهدفاتنا الاقتصادية.. نريد أن نرى دولة الإمارات في مقدمة الاقتصادات العالمية.. ببنية رقمية قوية.. وأنظمة آمنة.. وإطار تشريعي مرن.. وفكر مستقبلي متجدد .. ونطلب من الجميع العمل بهذه المبادىء والالتزام بما جاء فيها والاسترشاد بها في كافة السياسات والتشريعات والمبادرات الاقتصادية الجديدة".

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حكومة الإمارات
محمد بن راشد
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
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