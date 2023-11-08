هطول أمطار الخير على "وادي طوى"

شهد، اليوم، وادي طوى التابع لإمارة رأس الخيمة وبعض المناطق، هطول أمطار متفاوتة الغزارة. وفق المركز الوطني للأرصاد.

ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى توخي الحيطة والحذر أثناء سقوط الأمطار على بعض المناطق الشرقية، والابتعاد عن أماكن جريان الأودية وتجمع المياه.

من ناحية أخرى أوضح الأرصاد أن أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة خلال اليوم، هي: 34.5 درجة مئوية في سويحان (العين) الساعة 14:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائما جزئيا إلى غائم أحياناً، مع تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والشمالية والشرقية وتمتد على بعض المناطق الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً مع السحب مثيرة للغبار والأتربة.