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تنويه مهم من شرطة أبوظبي

شعار شرطة أبوظبي
8 نوفمبر 2023 18:26

تنفذ شرطة أبوظبي⁩ تنفذ بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر، بمنطقة "المقام" في مدينة العين.

ويهدف التمرين إلى قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي عبر منصة (إكس ).

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 ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
تمرين أمني
العين
شرطة أبوظبي
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