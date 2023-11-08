تنويه مهم من شرطة أبوظبي

تنفذ شرطة أبوظبي⁩ تنفذ بالتعاون مع الشركاء تمريناً مساء اليوم الأربعاء، الموافق 8 نوفمبر، بمنطقة "المقام" في مدينة العين.

ويهدف التمرين إلى قياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي عبر منصة (إكس ).

ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى عدم الاقتراب والتصوير حفاظاً على السلامة العامة.