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علوم الدار

بدء التسجيل في بطولة «الألعاب الإلكترونية الثالثة» بشرطة دبي

خلال المؤتمر الصحفي (من المصدر)
9 نوفمبر 2023 00:44

دبي (الاتحاد)

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أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، عن تحديد موعد انطلاق منافسات النسخة الثالثة من بطولة شرطة دبي للألعاب الإلكترونية يوم 9 من شهر ديسمبر المقبل، وتستمر 5 أيام في نادي ضباط شرطة دبي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي في مركز الابتكار بمقر القيادة العامة، وترأسه الرائد عبد الله الشحي، نائب مدير إدارة المباحث الإلكترونية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية.
 وأوضح الرائد عبد الله الشحي أن البطولة مفتوحة لمختلف الفئات العمرية بما فيهم أصحاب الهمم.

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