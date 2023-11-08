تكريم منتسبي شرطة الفجيرة المتميزين

الفجيرة (وام)

احتفلت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بتكريم موظفيها المتميزين في حفل التكريم والتحفيز العاشر، في فندق منتجع البحر، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز الموظفين الذين أسهموا في الارتقاء بالعمل الشرطي وخدمة العمل الأمني، مما يعكس جهود القيادة في تشجيع منتسبيها على الإبداع والابتكار وتعزيز التميز الوظيفي.

وكرم اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة الضباط وصف الضباط والأفراد المدنيين والعنصر النسائي.

وأكد اللواء الكعبي أن هذا التكريم يسهم في تشجيع وتعزيز روح الإبداع والابتكار، وتحفيز الموظفين لتبني الأفكار البناءة التي تصب في تطوير العمل الشرطي، وتشجيعهم على مزيد من العطاء للارتقاء بالعمل الشرطي والأمني.

وأكد العميد الدكتور سليمان سعيد المرشدي مدير عام الموارد والخدمات المساندة أن هذا الحفل يأتي ضمن آلية التحفيز والتكريم، لتشجيع الموظفين على الإبداع والتطوير في العمل، وتوفير كل ما يلزم لهم من بيئة عمل إبداعية وتحفيزية تجعل من الموظف فخوراً بانتمائه لهذه القيادة.

وذكر العميد المرشدي أنه تم خلال الحفل تكريم (87) موظفاً من الذين حصلوا على الشهادة الماسية والذهبية والفضية والبرونزية وفق نظام التكريم والتحفيز.

حضر الحفل نائب القائد العام والمدراء العامون ومدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والإدارات وعدد من الضباط وصف الضباط.