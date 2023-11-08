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قائد شرطة دبي يطلع على سير العمل في «النقل والإنقاذ»

عبدالله المري والحضور خلال الجولة التفقدية (من المصدر)
9 نوفمبر 2023 00:44

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، أهمية دور الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في الانتقال إلى الحوادث الصعبة وتنفيذ عمليات إنقاذ الأرواح، منوهاً في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي لعبه فريق البحث والإنقاذ لشرطة دبي الذي شارك ضمن فريق الإمارات للبحث والإنقاذ في عمليات الإنقاذ خلال الزلزال والأعاصير التي ضربت عدة دول مؤخراً.
جاء ذلك خلال اطلاع معاليه على سير العمل في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، ضمن برنامج التفتيش السنوي على الإدارات العامة ومراكز الشرطة.
وعرضت الفرق التخصصية في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ أمام معاليه، مجموعة من سيناريوهات الحوادث وآلية التعامل معها.
واطلع معاليه على المؤشرات الرئيسية للإدارة العامة للنقل والإنقاذ التي تتمثل في متوسط زمن الاستجابة للحالات الطارئة، ونسبة السعادة الوظيفية التي وصلت إلى 99.3% في العام 2022، وفق استطلاع رأي سعادة الموظفين على مستوى شرطة دبي، ونسبة الأخطاء المرصودة للفرق التخصصية «فريق الإنقاذ البري»، ونسبة جاهزية الدوريات الأمنية، ونسبة جاهزية المركبات والآليات.
كما اطلع معاليه على أهم المبادرات والمشاريع التي نفذتها الإدارة العامة خلال الفترة الماضية وعلى أهم إنجازات الإدارة العامة للنقل والإنقاذ في العام الماضي، حيث نفذت الإدارة مع 2427 مهمة خلال العام 2022، بينها إنقاذ عالقين في سيارات ومصاعد ومنازل، وأشخاص سقطوا من مرتفعات، وآخرين حوصروا في أماكن ضيقة وحفر، وعالقين في أودية جراء السيول، إلى جانب إنقاذ أشخاص في حوادث حريق بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

شرطة دبي
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عبد الله خليفة المري
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