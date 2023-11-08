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افتتاح مركز للفحص الطبي خاص بـ«اقتصادية رأس الخيمة»

افتتاح مركز للفحص الطبي خاص بـ«اقتصادية رأس الخيمة»
9 نوفمبر 2023 00:44

رأس الخيمة (وام)

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افتتحت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» مركزها الخاص بالفحص الطبي، وذلك في مركز خدماتها في الحمرا بهدف تزويد العملاء وجميع أفراد المجتمع بكافة الحلول المتعلقة بإصدار تأشيرات الإقامة في دولة الإمارات. ويرمي المركز الطبي إلى تسهيل وتسريع إجراءات إصدار تأشيرات الإقامة من خلال تقديم تشكيلة واسعة من الخدمات تشمل فحوصات اللياقة الطبية وخدمات البيانات الحيوية، وطباعة طلبات تأشيرات الإقامة لإتاحة تجربة على درجة عالية من الفعالية والكفاءة. 
وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة «راكز» يسعدنا افتتاح مركز الفحص الطبي الخاص براكز، والذي تم تصميمه بعناية من أجل تقديم جميع الخدمات الطبية اللازمة لإصدار وتجديد تأشيرات الإقامة في الدولة، كما يهدف المركز إلى توفير تجربة في منتهى السهولة والبساطة للعملاء تتمثل في تقديم تشكيلة واسعة من الخدمات المتنوعة تحت سقف واحد، وهذا يؤكد مدى التزامنا بتبسيط الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الإقامة وجعلها أكثر سهولة وكفاءة وسرعة لعملاء «راكز» على وجه الخصوص وأفراد المجتمع على وجه العموم. 

رأس الخيمة
رأس الخيمة الاقتصادية
راكز
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