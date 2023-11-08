تدشين المستشفى الدولي الحديث بعد تجديده

دبي (الاتحاد)

دشن عوض صغير الكتبي المدير العام لهيئة الصحة بدبي أمس، المستشفى الدولي الحديث، أحد أقدم المستشفيات في دبي، بعد تجديده ورفع طاقته الاستيعابية لخدمات الرعاية الطبية، في خطوة تمثل توسعاً كبيراً على صعيد قطاع الرعاية الصحية. وقام المستشفى متعدد التخصصات بتحديث موارده الطبية وبنيته التحتية لمعالجة التحديات المرتبطة بالمنشآت الطبية المتطورة تكنولوجياً.

وتتضمن هذه التوسعة الجديدة زيادة عدد الأسرّة للمرضى الداخليين وإجراء تحسينات كبيرة على غرف العمليات. ومن شأن هذه الخطوة أن تعزز قدرة المستشفى على تلبية الطلب المتنامي على خدمات الرعاية للحالات الطارئة والإجراءات الطبية الاختيارية في دولة الإمارات، بما يتيح له علاج أعداد أكبر من المرضى في السنوات المقبلة.

حضر حفل التدشين صالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي، وعيدروس العيسائي، رئيس مجلس إدارة المستشفى الدولي الحديث، و«بول جريجيرسن» المدير التنفيذي للمستشفى، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.