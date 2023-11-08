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علوم الدار

«بيورهيلث» أول جهة صحية تتعاون مع «عمليات الأمن الوطني»

محمد الكويتي وفرحان مالك عقب التوقيع (من المصدر)
9 نوفمبر 2023 00:44

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت «بيورهيلث»، أكبر منصة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، عن التكامل الرسمي لمركز عمليات الأمن السيبراني الداخلي لديها مع مركز عمليات الأمن الوطني، المنضوي تحت إدارة مجلس الأمن السيبراني بدولة الإمارات العربية المتحدة، في خطوة هي الأولى من نوعها لجهة معنية بالرعاية الصحية في الدولة، من أجل تعزيز جهود الأمن السيبراني في الدولة، وتأكيد الالتزام بحماية البيانات السريرية، وصون بيانات المرضى الحساسة. ونوّه الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، بتوقيع الاتفاقية مع الشركة الرائدة في مجال الرعاية الصحية وقال: «مع تنامي الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة، زادت التهديدات والمخاطر السيبرانية، وعليه، فمن الضروري أن نتعاون ونحمي المكتسبات الوطنية ضد أية تهديدات ممكنة. هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها، و«بيورهيلث» تعد أول جهة رعاية صحية مدمجة سحابياً، بما يعزز النهج الاستباقي والجاهزية لرفع كفاءة أنظمتنا الصحية لتكون قادرة على التعامل مع أي تهديدات لخصوصية الفرد والمنشآت، وذلك بالتزامن مع نجاح مجلس الأمن السيبراني في بناء قاعدة صلبة وبنية تحتية متينة للأمن السيبراني في الإمارات، إلى تعزيزه ثقافة الوعي العام بالأمن السيبراني بين الأفراد والمؤسسات».

بيورهيلث
الأمن الوطني
الأمن السيبراني
الرعاية الصحية
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