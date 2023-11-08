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شرطة أبوظبي تعلن عن إغلاق طريق أبوظبي - العين بالاتجاهين قبل جسر مصنع الطابوق

شرطة أبوظبي
8 نوفمبر 2023 22:42

أعلنت  القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إغلاق طريق أبوظبي - العين بالاتجاهين قبل جسر مصنع الطابوق.

وسيكون الإغلاق يوم غد الخميس 2023/11/9 ابتداءً من الساعة 3:00 صباحاً لمدة 15 دقيقة، وذلك لعبور مركبات ثقيلة.

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وتمنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السلامة للجميع. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي في منصة (إكس).

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
طريق أبوظبي العين
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