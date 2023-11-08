شرطة أبوظبي تعلن عن إغلاق طريق أبوظبي - العين بالاتجاهين قبل جسر مصنع الطابوق

أعلنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إغلاق طريق أبوظبي - العين بالاتجاهين قبل جسر مصنع الطابوق.

وسيكون الإغلاق يوم غد الخميس 2023/11/9 ابتداءً من الساعة 3:00 صباحاً لمدة 15 دقيقة، وذلك لعبور مركبات ثقيلة.

وتمنت القيادة العامة لشرطة أبوظبي السلامة للجميع. وفق الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي في منصة (إكس).

#إعلان | تعلن القيادة العامة لشرطة أبوظبي عن إغلاق طريق أبوظبي - العين بالاتجاهين قبل جسر مصنع الطابوق يوم الخميس 2023/11/9 ابتداءً من الساعة 3:00 صباحًا ولمدة 15 دقيقة وذلك لعبور مركبات ثقيلة ، مع تمنياتنا لكم بالسلامة.#شرطة_أبوظبي