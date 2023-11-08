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علوم الدار

شراكة بين أكاديمية الشارقة و«كامبردج»

شراكة بين أكاديمية الشارقة و«كامبردج»
9 نوفمبر 2023 00:44

الشارقة (وام)

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أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم، إبرامها شراكة مع «كامبردج للتعليم الدولي»، جزء من جامعة كامبردج، تصبح بموجبها مركزاً معتمداً لكامبردج في تطوير الكفاءات الاحترافية.
وتهدف هذه الشراكة الحصرية في إمارة الشارقة إلى تقديم باقة واسعة من برامج تطوير الكفاءات الاحترافية في التعليم في الشارقة ودولة الإمارات.
ويطرح المركز أربعة مؤهلات معتمدة من كامبردج للتعليم الدولي، وتتضمن برنامج التدريس والتعلم والقيادة التربوية وتعليم ثنائيي اللغة والتدريس باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وقد صمم كل برنامج لتلبية احتياجات تطوير الكفاءات لقادة المدارس والمعلمين في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

الشارقة
كامبردج
التعليم
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