شراكة بين أكاديمية الشارقة و«كامبردج»

الشارقة (وام)

أعلنت أكاديمية الشارقة للتعليم، إبرامها شراكة مع «كامبردج للتعليم الدولي»، جزء من جامعة كامبردج، تصبح بموجبها مركزاً معتمداً لكامبردج في تطوير الكفاءات الاحترافية.

وتهدف هذه الشراكة الحصرية في إمارة الشارقة إلى تقديم باقة واسعة من برامج تطوير الكفاءات الاحترافية في التعليم في الشارقة ودولة الإمارات.

ويطرح المركز أربعة مؤهلات معتمدة من كامبردج للتعليم الدولي، وتتضمن برنامج التدريس والتعلم والقيادة التربوية وتعليم ثنائيي اللغة والتدريس باستخدام التكنولوجيا الرقمية، وقد صمم كل برنامج لتلبية احتياجات تطوير الكفاءات لقادة المدارس والمعلمين في الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.