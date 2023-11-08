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تدريب 5000 طالب على مهارات المستقبل بالأنشطة اللاصفية

تدريب 5000 طالب على مهارات المستقبل بالأنشطة اللاصفية
9 نوفمبر 2023 00:44

دينا جوني (دبي) 

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تبدأ مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي تطبيق برنامج تدريبي جديد لطلبة المدرسة الإماراتية لتنمية قدراتهم المعرفية والمهارية ورفع تنافسيتهم استعداداً لمرحلة سوق العمل. وتتضمن الخطة تدريب 5000 طالبة وطالبة من الحلقتين الثانية والثالثة من مختلف المدارس الحكومية على مستوى الدولة. 
وتنفذ «تعليم» البرنامج الوطني «تكوين» بالتعاون مع مؤسسة الغرير للتعليم التي ستقدّم أيضاً الإرشاد الأكاديمي الذي يساعد الطلبة على تحقيق طموحاتهم الوظيفية المستقبلية.
يأتي ذلك بناء على التعاون القائم بين «تعليم» و«الغرير» لتنفيذ مشاريع تتماشى مع مستهدفات الدولة بتطوير التعليم الحكومي.
وستنطلق المرحلة الأولى من برنامج «تكوين» في أحد مجمعات زايد التعليمية، على أن يتوسع خلال الأعوام الثلاثة المقبلة بافتتاح عدد من المراكز موزعة على مستوى الدولة.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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