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علوم الدار

«بيئة للتعليم» و«جامعة عجمان» تكرمان الفائزين بمسابقة «الاستدامة والابتكار»

صورة جماعية للفائزين والحضور (وام)
9 نوفمبر 2023 00:44

الشارقة (وام)

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أعلن معهد الإدارة البيئية والاستدامة التابع لـ «بيئة للتعليم»، وكلية إدارة الأعمال بجامعة عجمان، أسماء الفائزين بمسابقة «الاستدامة في ريادة الأعمال والابتكار» التي نظمها الجانبان لتأكيد أهمية الاستدامة ودورها في تمكين ريادة الأعمال والابتكار وتشجيع الأفكار المبتكرة التي يقدمها طلاب الجامعة في هذا المجال.
وفي هذا السياق، قدم معهد الإدارة البيئية والاستدامة دورات مهنية حول ترسيخ قيم الاستدامة والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والابتكار، كما شارك طلاب الجامعة في سلسلة من ورش العمل، واكتسبوا الكثير من المعارف والخبرات لتكوين أفكار نوعية حول الاستدامة والحفاظ على البيئة. وتمت دعوة المشاركين في المسابقة إلى جولة داخل «مُجمع بيئة لإدارة النفايات» المتطور، اطلعوا خلالها على منشآت معالجة النفايات المتخصصة، إضافة إلى محطة الشارقة لتحويل النفايات إلى طاقة التي أسهمت في زيادة نسبة تحويل النفايات بعيداً عن المكبات بـ 90% في إمارة الشارقة.
وأكدت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتعليم في مجموعة «بيئة»، أهمية تمكين الشباب في بناء مستقبل مستدام، وقالت: «يلعب شبابنا دوراً مهماً في ترجمة الأفكار والخطوات التي نتخذها اليوم، لا سيما خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (COP28)، إلى تغيير إيجابي مستدام للأجيال المقبلة، ونعمل من خلال هذه المسابقة التي ننظمها بالتعاون مع جامعة عجمان على تحديد الأفكار المبتكرة التي يقدمها الطلبة، وتشجيعهم على تطويرها».
وجاء الإعلان عن أسماء الفرق الفائزة بعد تنظيم التصفيات النهائيات في المقر الرئيسي لمجموعة بيئة بالشارقة، حيث عرض الطلبة أفكارهم أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من خبراء مجموعة بيئة وجامعة عجمان، وتم اختيار الأفكار الثلاثة الفائزة وفقاً لقدرتها على تعزيز الاستدامة في القطاعات الرئيسة.

جامعة عجمان
عجمان
الاستدامة
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