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عبدالله بلحيف.. زميل أول في «أميركية الشارقة»

بدور القاسمي لدى تسليم عبدالله بلحيف شهادة الزمالة (من المصدر)
9 نوفمبر 2023 00:44

الشارقة (الاتحاد)

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منحت الجامعة الأميركية في الشارقة، معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، الذي شغل سابقاً منصبي وزير التغير المناخي والبيئة ووزير تطوير البنية التحتية، رتبة زميل أول في كلية الهندسة في الجامعة الأميركية بالشارقة، في خطوة تتماشى مع رسالة الجامعة في تعزيز تميزها الأكاديمي وتوفير بيئة فكرية أكاديمية وثقافية لطلبتها وباحثيها.
وجاء الإعلان بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الخمسين للهندسة الحاسوبية والهندسة الصناعية مؤخراً بمشاركة من الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأميركية في الشارقة.
وقال الدكتور لورسن: «يجلب الباحثون برتبة زميل أول خبرات وتجارب غنية إلى مجتمع جامعتنا، حيث تشكل مشاركتهم المتفانية في التوجيه والإرشاد فرصة جوهرية للطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية الإدارية، مما يعزز بشكل كبير البيئة التعليمية الجامعية. ويسعدنا أن نرحب بمعالي الدكتور النعيمي بصفته أول من يتم منحه رتبة زميل أول في الجامعة الأميركية في الشارقة، ونحن نتطلع لمساهماته ومشاركته خبراته ومعارفه الواسعة مع طلبتنا».
 وقال الدكتور فادي أحمد العلول، عميد كلية الهندسة في الجامعة الأميركية في الشارقة: «يقدم معالي الدكتور النعيمي وجهات نظر فريدة اكتسبها خلال حياته المهنية، وبالتالي فإن هذا التنوع في الخبرات يشكل حافزاً لتعزيز تعاون متعدد التخصصات يخلق فرصاً للأبحاث الرائدة والحوار الهادف. وتعيين معالي الدكتور النعيمي زميلاً أول في كلية الهندسة في الجامعة يعزز القيم الأساسية لجامعتنا المتمثلة في التميز الأكاديمي والمشاركة المجتمعية والقيادة».
وسام تكريم
قال معالي الدكتور النعيمي: «إن تسميتي زميلاً أولاً في الجامعة الأميركية في الشارقة يدعو للتواضع، فهذا اللقب ليس مجرد وسام تكريم، بل التزام بالإرشاد وإلقاء المحاضرات والقيادة الفكرية. إنني أقبل هذا التكريم بكل إخلاص، وأنا حريص على المساهمة بشكل أكبر في مجتمع الجامعة الأميركية في الشارقة».

عبدالله بلحيف
الشارقة
الجامعة الأميركية
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