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انطلاق حملة «أصدقاء مرضى الكلى» بالشارقة

انطلاق حملة «أصدقاء مرضى الكلى» بالشارقة
9 نوفمبر 2023 00:45

الشارقة (الاتحاد)

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أطلقت جمعية أصدقاء مرضى الكلى، إحدى الجمعيات التابعة لإدارة التثقيف الصحي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، حملتها السنوية تحت شعار «بالماء تزهر الحياة»، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهمية شرب الماء في المحافظة على صحة الكلى، وتعزيز السلوكيات والطرق التي تسهم في المحافظة على سلامة الكلى بين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم، من خلال التنويع في الأنشطة بطريقة مبتكرة سنوياً للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع.
 شهدت الحملة توزيع 12.000 عبوة مياه وتنظيم برنامج تثقيفي يستهدف العمالة، وذلك بالتعاون مع شركة بيئة لتقديم محاضرة توعية بلغة الأوردو في قصر الثقافة بالشارقة، قدمها أحد المختصين ببلدية الشارقة.
صاحب البرنامج أجراء فحوص طبية وتقديم فقرة استعراضية بالتعاون مع الجمعية الهندية، إضافة إلى الأنشطة المصاحبة للحملة، والتي تشمل الزيارات الميدانية للمدارس لتقديم ورش توعية بالتعاون مع جامعة الشارقة تستهدف الطلبة وأولياء الأمور، والعديد من المشاركات المجتمعية الخارجية والتي شملت أيضاً زيارات ميدانية لسكن العمالة بالشركات المختلفة الكبرى.

جمعية أصدقاء مرضى الكلى
الشارقة
التثقيف الصحي
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