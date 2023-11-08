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علوم الدار

«زايد الإنسانية» تستعرض مشاريعها في «الكونغرس»

محمد الفلاحي
9 نوفمبر 2023 00:45

أبوظبي (الاتحاد)

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تشارك مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، في فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام الذي يُقام، خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر 2023؛ بهدف تسليط الضوء على مبادراتها ومشاريعها التنموية المستدامة داخل الدولة وخارجها.
ويتيح الكونغرس العالمي للإعلام- المنصة الإعلامية العالمية- الفرصة لعرض منجزات المؤسسة التي أسسها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» قبل 31 عاماً، لتكون عوناً ومساعدة للمحتاجين والشرائح الضعيفة في شتى دول العالم ولتحقق الأهداف الإنسانية في مجالات متنوعة، مثل التعليم والصحة والإغاثة واستدامة الموارد وغيرها من المجالات.
وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي المدير العام لمؤسسة زايد الإنسانية: سعداء بالمشاركة للمرة الأولى في الحدث العالمي البارز الذي يجمع كبريات المؤسسات الإعلامية في المنطقة والعالم، ويناقش قضايا محورية.
وأضاف: في ظل الأوضاع الإنسانية السائدة على مستوى العالم يبرز دور الإعلام كواحد من أهم العوامل والأدوات التي تُمكن الهيئات والمؤسسات العاملة في القطاع الخيري والإنساني من بلوغ غاياتها، وتحقيق تطلعاتها على الساحة الإنسانية الدولية، حيث يدعم عصر الثورة المعلوماتية والإعلام الرقمي الجديد استفادة تلك الجهات من القضايا الإنسانية التي تنقب عنها وسائل الإعلام وتطرحها بشكل دوري، لاسيما القضايا الخاصة بالفئات المحتاجة من شعوب العالم، وعلى هديه تتحرك الهيئات والمنظمات الإنسانية تجاه تلك القضايا.

مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية
الكونغرس العالمي للإعلام
محمد الفلاحي
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