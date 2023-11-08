الخميس 9 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

تفاهم بين غرفة أبوظبي و«الهلال الأحمر الإماراتي»

خلال توقيع مذكرة تفاهم (من المصدر)
9 نوفمبر 2023 00:45

أبوظبي(الاتحاد)

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد يوجه بتسخير كل الإمكانات لتنفيذ أوامر رئيس الدولة لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة
حمدان بن زايد: "الهلال الأحمر" تواصل تنفيذ برامجها الإنسانية استجابة لدور الإمارات الإنساني تجاه الأشقاء في غزة

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم بموجبها تحديد أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لدعم مشروع «حفظ النعمة» التابع للهيئة، وذلك بما ينسجم مع استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وجهودها لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.
وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضور كل من حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.
وأشاد الجنيبي بمبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الإنسانية والمجتمعية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تفتح مجالات أرحب للتعاون بين الجانبين، وتساهم في تحقيق تطلعات الهلال الأحمر الإنسانية والتنموية.
وأضاف: «تولي هيئتنا الوطنية اهتماماً كبيراً لعملية تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في الدولة، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الهيئة على الصعيدين المحلي والخارجي»، وقال إن هيئة الهلال الأحمر خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد إيماناً منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة لتوفير رعاية أكبر وحياة آمنة للفئات التي تعاني من وطأة الظروف.
من جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي: «تحرص غرفة أبوظبي من خلال مذكرة التفاهم مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على المساهمة في التنمية المجتمعية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستدامة إلى جانب المشاركة في مختلف البرامج والمبادرات الوطنية ذات الصلة، والتي تُسهم في تعزيز التقارب والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع.

غرفة أبوظبي
الهلال الأحمر الإماراتي
آخر الأخبار
نساء وأطفال سودانيون لاجئون في تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تدعو الأطراف السودانية لتنفيذ نتائج «اجتماع جدة»
اليوم 00:49
فلسطينيون يفرون من شمال غزة مع استمرار القصف والمعارك البرية (أ ف ب)
الأخبار العالمية
فرار آلاف المدنيين من شمال غزة مع تفاقم الأزمة الإنسانية
اليوم 00:49
الحوثيون يستخدمون الموانئ في تهريب الأسلحة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الحكومة اليمنية تدعو إلى رقابة أممية على موانئ الحديدة
اليوم 00:49
أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن: إسرائيل لن تستطيع إدارة غزة
اليوم 00:49
من استعدادات مفوضية الانتخابات لإجراء الاستحقاق في موعده (من المصدر)
الأخبار العالمية
العراق.. لجنة خاصة بالأمن السيبراني لتأمين الانتخابات
اليوم 00:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©