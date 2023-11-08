تفاهم بين غرفة أبوظبي و«الهلال الأحمر الإماراتي»

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مذكرة تفاهم مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تم بموجبها تحديد أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين لدعم مشروع «حفظ النعمة» التابع للهيئة، وذلك بما ينسجم مع استراتيجيتها للمسؤولية المجتمعية وجهودها لتحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة على مستوى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم في مقر هيئة الهلال الأحمر الإماراتي بحضور كل من حمود عبد الله الجنيبي الأمين العام المكلف لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأحمد خليفة القبيسي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي.

وأشاد الجنيبي بمبادرات غرفة تجارة وصناعة أبوظبي الإنسانية والمجتمعية، مشيراً إلى أن مذكرة التفاهم تفتح مجالات أرحب للتعاون بين الجانبين، وتساهم في تحقيق تطلعات الهلال الأحمر الإنسانية والتنموية.

وأضاف: «تولي هيئتنا الوطنية اهتماماً كبيراً لعملية تعزيز الشراكة مع الهيئات والمؤسسات في الدولة، من أجل مستقبل أفضل للعمل الإنساني، وحياة كريمة للمستهدفين من أنشطة الهيئة على الصعيدين المحلي والخارجي»، وقال إن هيئة الهلال الأحمر خطت خطوات كبيرة في هذا الصدد إيماناً منها بضرورة توحيد الجهود الخيرة في الدولة لتوفير رعاية أكبر وحياة آمنة للفئات التي تعاني من وطأة الظروف.

من جانبه، قال أحمد خليفة القبيسي: «تحرص غرفة أبوظبي من خلال مذكرة التفاهم مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على المساهمة في التنمية المجتمعية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات المستدامة إلى جانب المشاركة في مختلف البرامج والمبادرات الوطنية ذات الصلة، والتي تُسهم في تعزيز التقارب والتلاحم بين مختلف فئات المجتمع.