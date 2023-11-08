طقس صحو مع توقعات بسقوط أمطار

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرصة تكوَّن بعض السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً مثيرة للغبار.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح تكون شرقية - شمالية شرقية، تتراوح سرعتها من 15 - 25 كلم/س تصل إلى 40 كلم/س. ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:23 والمد الثاني عند الساعة 22:28 والجزر الأول عند الساعة 17:13 والجزر الثاني عند الساعة 04:34.

وفي بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعة 19:52 والثاني عند الساعة 07:23 والجزر الأول عند الساعة 13:37 والثاني عند الساعة 01:34.