تنظمها «سلامة أنظمة الغاز أبوظبي».. حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية

أبوظبي (وام)

بدأت «لجنة سلامة أنظمة الغاز في أبوظبي» بالتعاون مع «هيئة أبوظبي للدفاع المدني»، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية العاملة في الإمارة.

وأكدت اللجنة في هذا الشأن أن الحملات التفتيشية تأتي في إطار التزامها بتطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية المتصلة بالأمن والسلامة في أنظمة الغاز بالمنشآت الغذائية وضمان سلامة العاملين، بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة لهم، موضحة أنها تجري تقييمات لإجراءات السلامة داخل المنشآت الغذائية ومتابعة الامتثال لمعايير السلامة الأساسية.

وأشارت اللجنة إلى أنها تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تطبيق مجموعة من الخطوات والتدابير التي تشمل تفتيش وصيانة منتظمة لأنظمة الغاز في المنشآت الغذائية، وتقديم التدريب اللازم والتوجيه للعاملين في هذا المجال على أن يتم تعزيز التوعية بأهمية السلامة والتزام الجميع بالمعايير المطلوبة.

وأوضحت اللجنة أن الزيارات ستتضمن قيام فرق التفتيش بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع المدني بإجراء الفحص اللازم لأنظمة الغاز والإنذار في المنشآت الغذائية، وفي حالة وجود مخالفات، فسيطلب من صاحب المنشأة عزل وإيقاف نظام الغاز حتى يتم اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين.. وسيقوم فريق التفتيش بإصدار تقرير مفصل حول الحالة، وتزويد صاحب المنشأة بقائمة من شركات الصيانة المعتمدة، وبمجرد الانتهاء من جميع المتطلبات الضرورية تقوم المنشأة بطلب إعادة التفتيش، للحصول على شهادة مطابقة صالحة لمدة عام وإلزامية تجديدها سنوياً.