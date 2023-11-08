أبوظبي تستضيف أكبر معرض متخصص لتنمية الطفولة المبكرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة عن تنظيم «معرض أبوظبي لتنمية الطفولة المبكرة» في نسخته الأولى تحت شعار «تعلم باللعب.. تطور بالتعلم» والذي ستنطلق فعالياته خلال الفترة من 23- 25 من الشهر الجاري في حديقة أم الإمارات، سعياً إلى خلق بيئة محفزة وتشجيعية توسع قدرات الأطفال المعرفية، وتعزز مهاراتهم الاجتماعية، وتتيح لهم فرصة عيش أجمل اللحظات مع العائلة والأصدقاء.

وقال المهندس ثامر راشد القاسمي، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الخاصة والشراكات في هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة: «نحرص بشكل مستمر على تمكين الوالدين ومقدمي الرعاية عبر تزويد الأسرة ومقدمي الرعاية بالخبرات والمعرفة الضرورية والمهارات والموارد اللازمة لتنمية قدراتهم وتمكينهم من رفع المستوى الصحي لأطفالنا الذين نرى فيهم مستقبل وطننا». وأضاف: «يأتي هذا المعرض ثمرة تعاوننا المشترك مع أكثر من 12 شريكاً استراتيجياً و42 مزود خدمة لتوفير منصة تعليمية تنموية ترفيهية مبتكرة تقوم من خلالها العديد من مؤسسات القطاع الحكومي والخاص والقطاع الثالث باستعراض أحدث الخدمات والتجارب المتخصصة في مجال تنمية الطفولة المبكرة، وبما يوفر للأسر والأطفال فرصة لاستكشاف عروض وخدمات تنمية الطفولة المبكرة خارج المدرسة، الأمر الذي يُسهم في تعزيز نمو الأطفال الجسدي والذهني والنفسي في بيئة ممتعة ومبتكرة وتفاعلية في الهواء الطلق».