«تنمية المجتمع أبوظبي» تنظم منتدى القطاع الثالث

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، النسخة الثانية من منتدى القطاع الثالث، تحت شعار «شركاء لتحقيق الأثر» في فندق ريكسوس بجزيرة السعديات.

وفي كلمة ألقتها افتراضياً، أكدت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، أن القطاع الثالث من الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية، لديه ما يميزه ويُعتبر نقطة قوة، وهو روح العمل الجماعي قائلة «إن أجمل ما في القطاع الثالث أنه قائم على الشراكات والعمل الجماعي والعطاء المتبادل، والذي باستطاعته تحويل أيّ مجموعة إلى فريق عمل تجمعه رؤى وأهداف، وأيّ فكرة إلى حراك قائم وملموس على أرض الواقع.»

وأضافت أن أي نجاح في القطاع الثالث سيصب نجاحه في القطاعات كافة. كما أشارت معاليها إلى أننا في دولة الإمارات لدينا جميع مقومات النجاح، وما علينا سوى توحيد الجهود والمشاركة في ترك أثر مستدام يكون أساس بناء وتنمية المجتمع.

ومن جانبه، أكد معالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، أهمية استمرارية تنظيم هذا الحدث بشكل دوري، نظراً لأهمية ودور المؤسسات والجهات في القطاع الثالث في الدفع بعجلة النهضة الشاملة والمستدامة، عبر تكامل العمل بين جميع القطاعات ذات الصلة، حيث يشكل هذا التعاون لوحةً متكاملةً ترتسم فيها جهود جميع الأطراف بشكل منسجم لتحقيق الأهداف المرجوة وتحقيق الرفاه الاجتماعي والتنمية الوطنية.

وأضاف الخييلي، سنواصل تمكين ودعم القطاعات كافة للمشاركة والإسهام الفعال في المجتمع، لتعزيز مكانة أبوظبي وجهةً مثاليةً ينعم أفرادها بالحياة الكريمة، وسيتحقق ذلك عبر تكاملية الأدوار لإتاحة فرص تمكِّن الجميع من أداء أدوارهم تجاه المجتمع، والوصول إلى منظومة اجتماعية رائدة ومتميزة على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وفي تصريح لها، أكدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أهمية المنتدى في توفير منصة لمناقشة سبل تطوير وتسخير دور القطاع الثالث في دعم مشاريع وخطط التنمية المجتمعية، لافتة إلى أنه فضلاً عن البرامج والخدمات المتنوعة التي يطرحها والتي تتكامل مع الجهود والمشاريع الحكومية، يشكل هذا القطاع قناة لتعزيز التواصل والتعاون بين مختلف شرائح المجتمع والجهات الحكومية.

ومن جهتها، أكدت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، في كلمة تحت عنوان (أُسميه أولاً) أهمية وجود قطاع مدني وأهلي نابض بالحياة، ويعزز قدرات المجتمع والدولة. وأضافت سموها أن المجتمع المدني والأهلي ليس ترفاً من الكماليات أو زينة نرتاح لذكرها. إنه حاصل نتاج الكل للكل، هو ثمرة جهود القطاعين الحكومي والخاص.

وأشارت إلى المشاركة المميزة للمرأة الإماراتية في العمل المجتمعي، برعاية واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات».

التزام

قال محمد هلال البلوشي، المدير التنفيذي لقطاع المشاركة المجتمعية والرياضة في دائرة تنمية المجتمع: «تعد النسخة الثانية من المنتدى فرصة أخرى في توحيد جهود مؤسسات القطاع الثالث، بما يتماشى مع توجّهات أبوظبي والتزامها بتعزيز قطاع اجتماعي شامل ومستدام قائم على النتائج والأثر لتحقيق حياة كريمة لجميع أفراد المجتمع».