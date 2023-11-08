في حلقة نقاشية لـ«تريندز».. مريم المهيري تستعرض مبادرات الدولة في الاستدامة الغذائية

أبوظبي (الاتحاد)

ضمن خريطة طريقه إلى «COP28»، يستضيف مركز تريندز للبحوث والاستشارات السبت المقبل 11 نوفمبر الجاري، معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، ومسؤولة ملف النظم الغذائية في مؤتمر الأطراف «COP28» في حلقة نقاشية بعنوان «COP28 وأهمية تعزيز النظم الغذائية».

وستتناول معالي المهيري في الحلقة، التي ستعقد في القاعة الكبرى بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، المقام في مركز إكسبو الشارقة ثلاثة محاور رئيسية، هي مبادرات دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال توفير نظم غذائية وزراعية مستدامة، والنتائج المتوقع أن يخرج بها مؤتمر «COP28» لتعزيز النظم الغذائية المستدامة، والدور المرتقب لدولة الإمارات خلال فعاليات مؤتمر «COP28» لتحقيق الأهداف المتوقعة من المؤتمر.

وتدير الحلقة سمية الحضرمي نائب رئيس قطاع تريندز غلوبال، مسؤولة لجنة تريندز في «COP28».

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، إن هذه الحلقة النقاشية لمعالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة الإماراتية، تأتي في إطار خريطة طريق المركز الرامية إلى مواكبة ودعم جهود الدولة لاستضافة وتنظيم نسخة استثنائية وتاريخية من مؤتمر الأطراف «COP28»، والخروج بنتائج تضع البشرية كلها على المسار الصحيح لمواجهة خطر ظاهرة التغير المناخي. وأضاف أن «تريندز» يولي أهمية كبيرة لقضايا المناخ والبيئة والاستدامة، انطلاقاً من حرصه على التصدي العلمي الجاد والموضوعي للقضايا ذات الاهتمام والأولوية في المنطقة والعالم، وقد وضع خطة لمواكبة مؤتمر «كوب 28»، ودعم الجهود الضخمة، التي تقودها الدولة ورئاسة «COP28» للوصول إلى النتائج التي تنشدها، من خلال عمل بحثي جاد وموضوعي يغطي مختلف القضايا المطروحة على أجندة المؤتمر. كما شدد الدكتور العلي على حرص «تريندز» على تمكين الشباب في هذا المجال، من خلال إشراكهم في وضع وتنفيذ مبادرات «تريندز» الخضراء، التي تعكس التزام المركز بالنهج العلمي الجاد والموضوعي، وحرصه على تقديم مساهمات علمية وبحثية ذات قيمة في مجال تغير المناخ.