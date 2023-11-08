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«بيئتنا المستدامة» تعزز الوعي بدور الأرصاد في بني ياس

«بيئتنا المستدامة» تعزز الوعي بدور الأرصاد في بني ياس
9 نوفمبر 2023 00:44

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تعزيز وعي الطلبة بالأرصاد الجوية وعلوم الاستمطار، نظم مركز التواجد البلدي- بني ياس فعالية (بيئتنا المستدامة)، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد في الشوامخ، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ومدرسة حمزة بن عبد المطلب في مدينة بني ياس.
وضمن الفعالية، زار طلاب الثانوية العامة بالمدرسة مقر المركز، وتعرفوا على مهامه ومحتويات مكتبته، واطلعوا على منظومة الأرصاد حول العالم، واستمعوا لشرح من المسؤولين حول الزلازل والرياح والأمواج.
كما تعرف الطلاب على آلية التنبؤ بالحالة الجوية لخمسة أيام مقبلة، ومنظومة الاستمطار، وشاهدوا مجسماً لطائرة الاستمطار، وفي جناح القبة العلمية بالمركز تعرف الطلاب على تاريخ تكون الأرض وعلم البراكين المسبب الرئيس للزلازل، كما تعرفوا على جناح المحطة المتحركة بالمركز.

المركز الوطني للأرصاد
الإمارات
بني ياس
مركز التواجد البلدي
أبوظبي
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