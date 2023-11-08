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الصايغ ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان العلاقات

الصايغ ورئيس وزراء أرمينيا يبحثان العلاقات
9 نوفمبر 2023 00:44

يريفان (وام)

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التقى معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، معالي نيكول باشينيان رئيس وزراء جمهورية أرمينيا، خلال الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى أرمينيا.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة الإمارات وأرمينيا وسبل تعزيزها في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك. واستعرض الجانبان خلال اللقاء سبل التعاون بين البلدين والتي تشهد نمواً مستمراً، وفرص تعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع آفاقها في كافة الأصعدة التي تدفع التنمية والازدهار وتخدم المصالح المشتركة للبلدين. وأكد الصايغ على ما تشهده العلاقات بين دولة الإمارات وأرمينيا من تطور، مشيراً إلى الحرص المستمر على تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين. من جانبه أشاد معالي باشينيان بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة وبالتعاون البناء بين البلدين، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
حضر اللقاء د. نريمان الملا، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية أرمينيا، وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية. ومن الجانب الأرميني، معالي ڤاهان كيروبيان وزير الاقتصاد وڤاهان كوستانيان نائب وزير الخارجية وعدد من المسؤولين.

أرمينيا
الإمارات
أحمد بن علي الصايغ
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