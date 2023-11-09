تنويه من شرطة أبوظبي

أعلنت شرطة أبوظبي، أنها ستُنفذ تمريناً صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر في محمية برقا الصقور «الظفرة».

وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي⁩ وهيئة البيئة- أبوظبي تنفذ تمريناً صباح يوم الخميس 9 نوفمبر في محمية برقا الصقور «الظفرة» لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة».

#تنويه⁩ | تنفذ ⁧#شرطة_أبوظبي⁩ وهيئة البيئة- أبوظبي تمريناً صباح يوم الخميس 9 نوفمبر في محمية برقا الصقور "الظفرة" لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة. — شرطة أبوظبي (@ADPoliceHQ) November 9, 2023