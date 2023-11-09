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علوم الدار

تنويه من شرطة أبوظبي

تنويه من شرطة أبوظبي
9 نوفمبر 2023 08:58

أعلنت شرطة أبوظبي، أنها ستُنفذ تمريناً صباح اليوم الخميس 9 نوفمبر في محمية برقا الصقور «الظفرة».
وأوضح الحساب الرسمي لشرطة أبوظبي على منصة «إكس»، أن «شرطة أبوظبي⁩ وهيئة البيئة- أبوظبي تنفذ تمريناً صباح يوم الخميس 9 نوفمبر في محمية برقا الصقور «الظفرة» لقياس الجاهزية وتعزيز الاستجابة لذا يُرجى عدم الاقتراب والتصوير حفاظًا على السلامة العامة».

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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شرطة أبوظبي
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