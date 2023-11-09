"أبوظبي للدفاع المدني" تعلن آخر نتائج المسح الميداني

كشفت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن آخر نتائج المسح الميداني الذي نفَّذته لجان المسح والتفتيش في مختلف مناطق إمارة أبوظبي على 10,753 مبنى ومنشأة، بهدف فحص ومراقبة مدى التزامها بمتطلبات السلامة الوقائية من الحريق.

وشمل التفتيش 6,994 مبنى ومنشأة في مدينة أبوظبي، و3,494 مبنى ومنشأة في منطقة العين، و265 مبنى ومنشأة في منطقة الظفرة، خلال فترة تنفيذ استمرت 5 أشهر.

وأظهرت تقارير التفتيش تسجيل 21,271 إنذاراً ومخالفةً للمباني والمنشآت غير الملتزمة، منها 16,053 إنذاراً ومخالفةً في مدينة أبوظبي، و4,212 إنذاراً ومخالفةً في منطقة العين، و1,006 إنذارات ومخالفات في منطقة الظفرة، مع منح ملاكها مهلةً لاستيفاء متطلبات السلامة الوقائية من الحريق، وستتابع لجان التفتيش مراقبتها.

وكشفت نتائج المسح الميداني ارتفاع معدلات الامتثال لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، نتيجة تصحيح الملاك والمستثمرين مخالفات مبانيهم ومنشآتهم.