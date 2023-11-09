الجمعة 10 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"أبوظبي للدفاع المدني" تعلن آخر نتائج المسح الميداني

"أبوظبي للدفاع المدني" تعلن آخر نتائج المسح الميداني
9 نوفمبر 2023 09:39

كشفت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن آخر نتائج المسح الميداني الذي نفَّذته لجان المسح والتفتيش في مختلف مناطق إمارة أبوظبي على 10,753 مبنى ومنشأة، بهدف فحص ومراقبة مدى التزامها بمتطلبات السلامة الوقائية من الحريق.

وشمل التفتيش 6,994 مبنى ومنشأة في مدينة أبوظبي، و3,494 مبنى ومنشأة في منطقة العين، و265 مبنى ومنشأة في منطقة الظفرة، خلال فترة تنفيذ استمرت 5 أشهر.

أخبار ذات صلة
حمدان بن زايد: أبوظبي عززت مكانتها على خريطة السياحة العالمية
انطلاق المؤتمر الدولي الثاني للتمريض والمهن الطبية المساندة بأبوظبي

وأظهرت تقارير التفتيش تسجيل 21,271 إنذاراً ومخالفةً للمباني والمنشآت غير الملتزمة، منها 16,053 إنذاراً ومخالفةً في مدينة أبوظبي، و4,212 إنذاراً ومخالفةً في منطقة العين، و1,006 إنذارات ومخالفات في منطقة الظفرة، مع منح ملاكها مهلةً لاستيفاء متطلبات السلامة الوقائية من الحريق، وستتابع لجان التفتيش مراقبتها.

وكشفت نتائج المسح الميداني ارتفاع معدلات الامتثال لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق، نتيجة تصحيح الملاك والمستثمرين مخالفات مبانيهم ومنشآتهم.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
أبوظبي
هيئة أبوظبي للدفاع المدني
الظفرة
آخر الأخبار
الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية
الأخبار العالمية
الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
اليوم 09:27
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
علوم الدار
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
اليوم 09:21
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اقتصاد
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اليوم 09:09
الذهب
اقتصاد
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
اليوم 09:02
"الأرصاد"
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©