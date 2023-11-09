بلدية أبوظبي تدعو إلى عدم التجمهر على الأرصفة ومداخل البنايات

دعت بلدية مدينة أبوظبي أفراد المجتمع إلى عدم التجمهر والتجمع والجلوس على الأرصفة، وأمام مداخل البنايات، ومخارج الطوارئ، ومداخل الخدمات العامة، وممرات المشاة بشكل يعيق حركة الناس، ويتسبب في إحداث أي إزعاج للآخرين، وذلك حفاظاً على المظهر العام، وصوناً لحق المجتمع بالسكينة والهدوء.

جاء ذلك خلال سلسلة الحملات التوعوية التي نفذتها البلدية، ممثلة بقطاع عمليات البلديات الفرعية في أبوظبي، وضمن نطاق اختصاصات مراكز البلديات الفرعية، واستهدفت رفع مستوى الوعي المجتمعي بشأن المحافظة على المظهر العام، وعدم تقييد حرية وحركة الآخرين.

وضمن هذا الإطار نفذ كل من مركز بلدية المدينة، ومركز بلدية الوثبة، ومركز بلدية الشهامة، ومركز بلدية مصفح، ومركز التواجد البلدي- بني ياس، ومركز التواجد البلدي- مدينة محمد بن زايد حملات استهدفت توعية الجمهور بعدم إعاقة حرية وحركة الآخرين، أو التسبب بالمضايقة للمارة من خلال التجمع أو الجلوس أو التجمهر في الأماكن العامة.

وتضمنت الحملة القيام بجولات ميدانية لتوعية المجتمع، وتوزيع منشورات توعوية عبر تطبيق "فريجنا"، وإرسال رسائل نصية توعوية إلى أفراد المجتمع، ونشر منشورات توعوية في مواقع التواصل الاجتماعي.