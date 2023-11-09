جامعة الإمارات تنظم "ملتقى ميدان التربوي الرابع"

نظمت كلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدورة الرابعة من "ملتقى ميدان التربوي" تحت شعار "ممارسات تعليمية مستدامة" لربط الطلاب بمستجدات الميدان التربوي وتطوير الكادر الإداري والتعليمي في مدارس الدولة الحكومية والخاصة، وطلبة كلية التربية في مرحلتي البكالوريوس والدارسات العليا، وذلك من خلال إطلاعهم على آخر المستجدات في الميدان التربوي، وإيجاد منصة مشتركة لتبادل المعارف والخبرات لخدمة المجتمع المحلي والأكاديمي، وبحضور ممثلي مدارس الدولة الحكومية والخاصة.

وتضمنت فعاليات الملتقى جلستين حواريتين، تناولت الأولى الفئة القيادية والإدارية في المؤسسات التعليمية، وألقت الثانية الضوء على الممارسات المستدامة والناجحة من منظور عمل المعلمين من مختلف مدارس الدولة الحكومية والخاصة، والتي تسهم بدورها في استمرارية نجاح وتقدم المؤسسات التعليمية.

وتناولت الجلسة الحوارية الأولى عدداً من المحاور من أبرزها، لممارسات الإدارية المستدامة التي تسهم في نجاح المنظومة التعليمية، وأثر التدريب المهني للمعلمين في تحقيق الاستدامة المهنية، بالإضافة إلى عرض نماذج من الممارسات الإدارية المستدامة، والتحديات التي تحول بين تحقيق الاستدامة في المؤسسات التعليمية.

وأدار الجلسة الدكتور أحمد الكعبي أستاذ مساعد في قسم أصول التربية بكلية التربية بجامعة الإمارات، وشارك فيها كل من، محمد العدوان مدير مدارس الإمارات الوطنية في مدينة العين، وعزة الكعبي مديرة مدرسة الجود، والدكتورة عائشة الجابري اختصاصية اضطرابات انفعالية ونفسية بمركز همم محمد بن خالد، وبخيتة الظاهري أخصائية اجتماعية في مدرسة خليفة بن زايد الأول للتعليم الثانوي.

وتناول المشاركون في الجلسة الحوارية الثانية عددا من الموضوعات في الممارسات التعليمية المستدامة في الفصل الدراسي، ودور المناهج التعليمية في تحقيق الاستدامة، كما تم خلالها عرض المبادرات المدرسية في مجال الاستدامة، وأثر التقييم الأكاديمي في نجاح واستدامة مستوى الطالب.

وشارك في الجلسة الثانية كل من، فجر الكوز طالبة دكتوراه في كلية التربية، ومروان الشولي من مدارس الإمارات الوطنية في مدينة العين، وأماني الطنيجي من مجمع زايد التعليمي في رأس الخيمة، وعبدالحميد حسن من مدرسة التميز، وانتصار إسماعيل من مدرسة حمدان بن زايد.