الجمعة 10 نوفمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات ترسل 25 طناً من المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة

الإمارات ترسل 25 طناً من المساعدات الإغاثية العاجلة للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة
9 نوفمبر 2023 12:32

أرسلت دولة الإمارات، صباح اليوم، طائرة تحمل على متنها 25 طنا من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، تمهيداً لإدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح، بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة.    

ويأتي إرسال المساعدات في إطار حملة "تراحم من أجل غزة" المتواصلة، والتي أطلقتها دولة الإمارات في أكتوبر الماضي لتجميع وتعبئة حزم الإغاثة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها الشعب الفلسطيني الشقيق، وخاصة من الفئات الأكثر ضعفا وفي مقدمتها الأطفال والنساء، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبمشاركة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وعدد من المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، ومراكز التطوع والقطاع الخاص، وبمشاركة كبيرة من المتطوعين، ووسائل الإعلام.    

أخبار ذات صلة
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"

وأكد سلطان الشامسي مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أنه استمراراً للجسر الجوي الإنساني لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، تم إرسال طائرة مساعدات صباح اليوم، تحمل على متنها مواد غذائية وطبية وإغاثية متنوعة لإدخالها للقطاع للتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفا وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع، مشيرا إلى أن ذلك يأتي في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في أوقات الأزمات.

 

المصدر: وام
حملة تراحم من أجل غزة
الإمارات
غزة
آخر الأخبار
الصين لديها موارد وفيرة من الخيزران وإمكانات للتنمية الصناعية
الأخبار العالمية
الصين تطلق خطة وطنية لاستخدام الخيزران كبديل للبلاستيك
اليوم 09:27
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
علوم الدار
حامد الزعابي: الكونغرس العالمي للإعلام يرسخ مكانة الإمارات مركزاً محورياً لاستشراف مستقبل الإعلام
اليوم 09:21
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اقتصاد
نورة الكعبي تُشارك في أعمال الدورة 42 للمؤتمر العام لـ" اليونيسكو"
اليوم 09:09
الذهب
اقتصاد
أسعار الذهب تتجه لتسجيل تراجع متأثرة بارتفاع الدولار
اليوم 09:02
"الأرصاد"
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة
اليوم 08:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©