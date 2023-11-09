ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام.. جلسة حوارية حول الذكاء الاصطناعي

تستضيف منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت (AGBI) نخبة من أهم خبراء الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم، للمشاركة في جلسة نقاشية تتناول التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي في قطاعات الصناعة والإعلام، تقام يوم الأربعاء 15 نوفمبرالجاري ضمن فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام 2023.

ويستضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك” أنشطة الكونغرس العالمي للإعلام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر الجاري، حيث يوفر الحدث العالمي للشركات ورواد القطاع العالميين منصة للتواصل والاطلاع على أحدث مستجدات وتوجهات صناعة الإعلام، وفرصة لاستكشاف فرص التعاون وطرح أفكار متجددة ومبتكرة في الساحة الإعلامية الدولية، كما يشهد الحدث في هذا العام معرضًا لأحدث المنتجات والخدمات التقنية المبتكرة في قطاع الإعلام، بالإضافة إلى مؤتمر يتناول أحدث تطورات الصناعة.

وتعود منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، مجددًا هذا العام راعيًا ذهبيًا للحدث العالمي، وتستضيف ضمن هذا الإطار جلسة حوارية تخصصية لتسليط الضوء من منظور عالمي فريد على القضايا والفرص المرتبطة بالتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على قطاع الإعلام وتغيراته المتسارعة.

وتضم قائمة المتحدثين المشاركين في الجلسة الحوارية نيل مايدن، بروفيسور الإبداع الرقمي في كلية بايز للأعمال الشهيرة عالميًا في جامعة سيتي، والذي يعد ضمن طليعة رواد أبحاث الذكاء الاصطناعي والإبداع لأكثر من عقد من الزمن، قدم خلالها أكثر من 250 ورقة بحثية تمت مراجعتها من قبل النظراء في المجلات الأكاديمية المختصة بالقطاع.

وينضم إليه نويل توك، التقني ومؤسس وكالة الخبرة الرقمية الرائدة "هيومان مايد" التي توفر خدماتها لكبرى الشركات والمؤسسات العالمية، ومن ضمنها Airbnb وSiemens وTechCrunc وNews Corp وCapgemini، وأشرف نويل، بصفته شريكًا في هيومان مايد، نويل على مجموعة منتجات واسعة، ولاقت أعماله ومنتجاته تقدير كبرى الصحف المؤسسات الإعلامية العالمية المختصة بقطاع التكنولوجيا والأعمال، بما في ذلك Forbes وNET Magazine وWP Engine وغيرها.

وقال جايمس دروموند، مدير تحرير منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، بهذه المناسبة : "تشارك أرابيان جلف بيزنس إنسايت في دعم الكونغرس العالمي للإعلام، ويأتي انضمامها لرعاية الحدث للعام الثاني على التوالي، ضمن إطار رؤيتنا المتمثلة في تفعيل تبادل المعارف بين خبراء الصناعة في مختلف أنحاء العالم. نحن ملتزمون بدعم جمهورنا العالمي من رواد وقادة قطاعات الأعمال من خلال التعريف بتأثيرات الذكاء الاصطناعي على القطاعات الاقتصادية الرئيسية في المنطقة. ونحن واثقون بدور جلسة النقاش المرتقبة خلال فعاليات الكونغرس العالمي للإعلام في طرح رؤى وتجارب جديدة".

وتابع: "تضم قائمة المشاركين في الجلسة الحوارية متحدثين من الحدث الحصري المختص بالذكاء الاصطناعي الذي أقمناه مؤخرًا، وهو الحدث الأول في سلسلة من الأحداث لتشجيع الحوار المفتوح وتبادل المعرفة، ويشارك المتحدثون خبرات رفيعة المستوى في مجال الذكاء الاصطناعي ضمن قطاعات الإعلام مع جمهور الحدث العالمي، بما يعود بالإيجاب على مستقبل صناعة الإعلام".

وللمزيد من المعلومات حول كيفية المشاركة في فعاليات منصة أرابيان جلف بيزنس إنسايت، يرجى التواصل على events@agbi.com.









