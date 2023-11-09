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علوم الدار

رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يستقبل مفتي مصر

علي النعيمي خلال استقباله شوقي علام (وام)
9 نوفمبر 2023 15:19

استقبل معالي الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، بمقر المجلس في أبوظبي، فضيلة الدكتور شوقي علّام، مفتي جمهورية مصر العربية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم. وبحث الطرفان القضايا المشتركة ومشاريع التعاون المستقبلية بين المجلس والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء، وكذلك نشر قيم السلام والتسامح والتعايش والإنسانية والأخوة بما يخدم المسلمين حول العالم والبشرية جمعاء.
كما ناقش الجانبان سبل صياغة برامج علمية وأكاديمية وتأهيلية لمواجهة فكر التطرف والانعزالية، من خلال العمل الجاد لبلوغ فقه معاصر ضمن الشريعة الإسلامية السمحة، وبما ينسجم مع ظروف أبناء المجتمعات المسلمة في الدول التي يعيشون فيها، والسعي لتعزيز دور المسلمين الإيجابي في بقاع العالم المختلفة. 
ورحّب معاليه بزيارة فضيلة المفتي حيث أطلعه على برامج وأنشطة المجلس، ودوره في تمكين المجتمعات المسلمة من الاندماج الإيجابي في دولها، لتحقيق الانسجام بين الالتزام بالدين، والانتماء للوطن، وأكّد معاليه أن المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة يتطلع للمزيد من التعاون مع الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم مشيدا بالتنظيم والاستضافة الناجحة لأعمال المؤتمر العالمي الثامن للأمانة، الذي عقد في أكتوبر الماضي في القاهرة بعنوان"الفتوى وتحديات الألفية الثالثة". 

المصدر: وام
مفتي مصر
شوقي علام
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