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علوم الدار

رئيس الدولة ونائباه يهنئون ملك مملكة كمبوديا بذكرى اليوم الوطني

رئيس الدولة ونائباه
9 نوفمبر 2023 15:32

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة، إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جلالة الملك نورودوم سيهاموني.

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وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي هون مانت رئيس وزراء مملكة كمبوديا.

 

 

المصدر: وام
منصور بن زايد
رئيس الدولة
محمد بن راشد
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محمد بن زايد
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