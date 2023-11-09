حاكم الفجيرة يستقبل رائدي الفضاء سلطان النيادي وهزاع المنصوري وفريق مهمة "طموح زايد 2"

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر الرميلة اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي، يرافقهما سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء، وفريق مهمة "طموح زايد 2".

ورحب سموه برائدي الفضاء ووفد المركز، مهنئًا إياهم بنجاح أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب، مشيرًا إلى أن مهمة سلطان النيادي إلى محطة الفضاء الدولية، وما أنجزه على متنها، حدث تاريخي ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الإماراتية. كما أشاد سموه بفريق مركز محمد بن راشد للفضاء ودعمهم للمهمة خلال مراحلها المختلفة.

وأشار صاحب السمو حاكم الفجيرة إلى أهمية ما انجزته دولة الإمارات في مجال الأبحاث الفضائية والرحلات الاستكشافية والبحثية التي تمثل إنجازاً فريداً ورمزاً للتطور والتقدم التكنولوجي، متمنياً له التوفيق في مواصلة دوره في برنامج الفضاء الإماراتي.

وأكد سموه أنه بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله”، واهتمامه بتطوير بيئة ملهمة وداعمة للإبداع والابتكار، من خلال توفير الدعم والتشجيع لتنمية مهاراتهم وتحفيزهم على تحقيق الانجازات الملهمة، تمكن شباب الإمارات من الإسهام في بناء الهوية الوطنية ورفع مكانة الوطن على الصعيد العالمي.

وتسلم صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي هدية تذكارية من رائد الفضاء سلطان النيادي، وهي علم دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي حمله طوال فترة مهمته التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، تقديرًا لدعمه الكبير.

واطلع صاحب السمو حاكم الفجيرة، خلال اللقاء، على تفاصيل المهمة التي أنجزها سلطان النيادي من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتعاون مع عدد من وكالات الفضاء الدولية، وأبرزها مهمة السير في الفضاء التي استمرت لمدة 7 ساعات ودقيقة واحدة.

كما اطلع سموه، من هزاع المنصوري، أول عربي مسؤول عن متابعة بعثة إلى محطة الفضاء الدولية، على دوره خلال المهمة الذي تضمّن دعم النيادي وزملائه من أفراد الطاقم في تنسيق التجارب والمهام اليومية، وغيرها من الأنشطة على متن محطة الفضاء الدولية.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، وسعادة الدكتور أحمد حمدان الزيودي مدير مكتب سمو ولي العهد.