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علوم الدار

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول "التعاون"

الإمارات تشارك في اجتماع اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول "التعاون"
9 نوفمبر 2023 18:45

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية للأمن السيبراني في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي استضافته سلطنة عمان ممثلة في وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بفندق قصر البستان في مسقط .

وأكد سعادة الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، على الدور الحيوي الذي تلعبه الإمارات في تعزيز الأمن السيبراني على صعيد المنطقة، مشيراً إلى الجهود المتواصلة لتحقيق التكامل والتعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال الكويتي :" نسعى من خلال رؤية إستراتيجية متكاملة ومستدامة بالاعتماد على أحدث التقنيات المتقدمة لقيادة المبادرات الإقليمية للأمن السيبراني، وتأسيس نظام متكامل يضمن الحماية الشاملة ضد التهديدات السيبرانية"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل خطوة مهمة نحو توحيد الجهود وتبادل الخبرات والمعلومات، إلى جانب تحقيق بيئة سيبرانية آمنة تدعم التنمية المستدامة والابتكار في الدول الخليجية.

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وتطرق الاجتماع، إلى مناقشة اعتماد هيكلة ونطاق عمل ومهام واختصاصات اللجنة الوزارية للأمن السيبراني واللجان التابعة، واختصاصات لجنة المراكز الوطنية للاستجابة الحسابات وفريق عمل خدمات الثقة الرقمية لتكون ضمن اختصاصات اللجنة الوزارية الأمن السيبراني واللجان التابعة.

وفي ختام الاجتماع، اعتمد الأعضاء الخطة التنفيذية لعمل اللجنة الوزارية للأمن السيبراني بدول المجلس، بحيث يتم مراجعتها بعد اعتماد إستراتيجية الأمن السيبراني بدول المجلس، واعتماد ما ورد في محاضر الاجتماع الأول والثاني للجنة التنفيذية للأمن السيبراني بدول المجلس.

المصدر: وام
الإمارات
الأمن السيبراني
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