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أمير قطر يصل إلى البلاد في زيارة أخوية.. ورئيس الدولة في مقدمة مستقبليه

أمير قطر يصل إلى البلاد في زيارة أخوية.. ورئيس الدولة في مقدمة مستقبليه
9 نوفمبر 2023 18:39

وصل صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة إلى البلاد اليوم في زيارة أخوية إلى دولة الإمارات.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" في مقدمة مستقبلي أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله مطار الرئاسة في أبوظبي.

 

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كما كان في الاستقبال كل من..سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة وسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وسعادة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان سفير الدولة لدى قطر.

 

ويرافق صاحب السمو أمير قطر خلال الزيارة..معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية وسعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني وزير الداخلية قائد قوة الأمن الداخلي وسعادة الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين وسعادة الدكتور سلطان بن سالمين المنصوري سفير دولة قطر لدى الدولة.

 

المصدر: وام
محمد بن زايد
الإمارات
تميم بن حمد
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