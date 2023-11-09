طلاب «مصفح» يزرعون الشتلات في «مدينتنا نظيفة»

أبوظبي (الاتحاد)

حرصاً على تعزيز ثقافة حماية البيئة، نفذت بلدية مدينة أبوظبي من خلال قطاع عمليات البلديات الفرعية - مركز بلدية مصفح فعالية «مدينتنا نظيفة»، وقام عدد من طلاب المدارس بزراعة شتلات متنوعة في مشتل البلدية خلال الفعالية التي استهدفت تحفيز المجتمع على الزراعة، وتوسيع رقعة الغطاء الأخضر، ونظمت شرطة أبوظبي خلال الفعالية محاضرة حول أهمية النظافة العامة في المدينة، فيما أضاءت «تدوير» على أهمية التخلص السليم من النفايات والمخلفات، عبر طرق صديقة للبيئة، وقدم مستشفى لايف كير الدعم الطبي واللوجستي والتوعية.